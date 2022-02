Qualcomm Technologies inizia a gettare le basi per una discussione incentrata sul WiFi 7. Il nuovo standard promette prestazioni straordinarie in termini di copertura e velocità. I termini di paragone con l’attuale versione 6 non esistono. Ecco quali saranno i più tangibili miglioramenti.

WiFi versione 7: velocità incredibile e aree coperte ad ampio raggio

Il leader della connettività wireless fidelity apre un focus sulle future implementazioni del WiFi 7. indicando un raddoppio di velocità e capacità rispetto all’attuale standard. La latenza viene dimezzata con l’azienda che descrive le performance della nuova versione come “estreme”.

In un recente post pubblicato sul blog qualcomm mostra l’evoluzione della connettività portando ad un grande balzo in avanti rispetto al WiFi 6E. Con la pandemia il ruolo della connessione senza fili ha assunto un ruolo sempre più centrale impattando sulle vite di tutti e sulle economie. Entro il 2025 oltre 5.2 miliardi di dispositivi WiFi 6E verranno spediti.

Nel frattempo l’azione della modulazione superiore con 4k QAM garantirà con il WiFi 7 una capacità di gestione delle bande ottimizzata con supporto alla funzionalità multi-link ed al “Preamble puncturing“.

La prima delle suddecce funzioni consentirà di utilizzare alternativamente lo spettro simultaneo aggregando il throughput su entrambe con lo scopo di ridurre la latenza evitando congestioni di rete su diverse bande.

Il Preamble Puncturing, invece, consente al WiFi di ritagliarsi evitando una parte dello spettro contenente i segnali di interferenza.

Soluzioni vitali per apprezzare al meglio la realtà estesa ove la riduzione della latenza gioca un ruolo discriminante.