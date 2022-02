Mesi dopo l’importante audizione al Congresso sulla sicurezza della piattaforma, Tiktok annuncia una serie di aggiornamenti delle politiche e piani per nuove funzionalità e tecnologie volte a rendere il social network un ambiente più sicuro e protetto, in particolare per gli utenti più giovani.

Le modifiche tentano di affrontare alcune preoccupazioni sollevate dai senatori statunitensi durante le loro indagini sulle pratiche commerciali di TikTok, inclusa la prevalenza di contenuti che mostrano scene con disturbi alimentari e le fake news, che sono particolarmente dannose per adolescenti e giovani.

Inoltre, TikTok sta delineando una tabella di marcia per affrontare altri problemi relativi alla violenza contro i gruppi LGBTQ e la sicurezza dei minori.

TikTok ha anche affermato che sta espandendo la sua politica per proteggere la “sicurezza, integrità, disponibilità e affidabilità” della sua piattaforma. Questo cambiamento segue le recenti notizie secondo cui l’amministrazione Biden sta valutando nuove regole per le app cinesi per proteggere i dati degli utenti statunitensi dall’essere sfruttati da avversari stranieri.

Un’app diversa per i bambini, come giusto che sia

La società ha dichiarato che quest’anno aprirà centri di monitoraggio degli incidenti informatici e di risposta investigativa a Washington, DC, Dublino e Singapore, come parte di questo sforzo esteso per vietare meglio l’accesso non autorizzato a contenuti, account, sistemi e dati di TikTok.

Un altro dei più grandi cambiamenti in vista per TikTok è un nuovo approccio al design adatto all’età, un argomento già in mente per le autorità di regolamentazione.

Nel Regno Unito, i servizi digitali rivolti ai bambini ora devono rispettare standard legislativi che riguardano la privacy dei bambini, il monitoraggio, il controllo parentale e altro ancora.

Negli Stati Uniti, nel frattempo, i legislatori stanno lavorando per aggiornare la legge sulla privacy dei bambini (COPPA) esistente per aggiungere maggiore protezione per gli adolescenti. TikTok offre già esperienze diverse per utenti di età diverse, ma ora vuole anche identificare quali contenuti sono appropriati per ogni categoria.