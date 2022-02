Intesa Sanpaolo e BPM colte di sorpresa: una truffa svuota i conti dei clienti

I gruppi bancari che in Italia hanno fatto tanta propaganda verso i propri clienti per istruirli contro le truffe, stanno continuando a risentire di questo fenomeno. Purtroppo i tentativi di phishing sono talmente tanti e così variegati tra loro che è difficile prevenirli ed identificarli. Intesa Sanpaolo, noto gruppo bancario che in Italia svolge la funzione di leader, avrebbe infatti visto tante lamentele da parte dei suoi utenti.

Questi avrebbero lamentato un messaggio proveniente dalla filiale con all’interno scritto che il loro conto sarebbe stato bloccato improvvisamente. Chiaramente si tratta di un tentativo di phishing e quindi di un modo dei truffatori di riuscire ad ottenere le credenziali di accesso delle persone.

Intesa Sanpaolo insieme ad altre banche subisce una nuova truffa

Gentile Cliente,

Siamo spiacenti di informarvi che abbiamo deciso di sospendere le vostre operazioni sul nostro sito e sulla vostra carta poichè avete ignorato la precedente richiesta di conferma della vostra identità e di attivazione dei servizi DSP2 che è ormai la norma europea.

Per poter riutilizzare la sua carta si prega di confermare le informazioni rilasciate sul nostro sito al momento della sua registrazione.

La procedura può essere completata cliccando sul link sottostante, che la porterà sul nostro sito nella sezione dedicata alle verifiche.

L’aggiornamento di un giorno obbligatorio.

Ti ringraziamo in anticipo per il tempo che ci dedicherai.

Per iniziare:

CLICCA QUI

Le ricordiamo che finché la verifica non viene effettuata, lei non sarà in grado di :