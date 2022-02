La famosa azienda sudcoreana Samsung ha iniziato il rollout di un importante aggiornamento. Il pacchetto integrativo di funzioni si indirizza ai wearable della linea Galaxy Watch 4. Si comincia a discutere anche a proposito dell’implementazione di Google Assistant. Un mare di novità per i detentori degli indossabili di ultima generazione. Ecco cosa arriva.

Samsung Galaxy Watch 4: aggiornamento fondamentale porta queste nuove funzioni

Uno degli indossabili sicuramente più apprezzati del 2021 e di questa prima parte del 2022. Si parla del Watch 4 di Samsung. Le versioni Classic e Sport ricevono un aggiornamento che include parecchie novità.

Per quel che concerne le funzioni Sport si cita l’aggiunta della modalità HIIT. Per i cultori dell’attività fisica non sarà un termine nuovo. Si tratta della possibilità di gestire allenamenti ad alta e bassa intensità tenendo traccia delle sessioni personalizzate.

Le info sulla composizione corporea si impreziosiscono con approfondimenti mirati forniti da Centr, programma di fitness curato da Chris Hemsworth. Unitamente a tale update arriva anche la prova gratuita di 30 giorni per le funizoni avanzate di Centr.

Fondamentali anche le funzioni legate al riposo. Con l’update dello scorso 9 febbraio 2022 il sonno sarà valutato con delle simpatiche icone a forma di animale, dal leone allo squalo. Un opportuno programma di coaching vi consentirà di seguire un percorso guidato per migliorare il riposo in 4-5 settimane.

In ultima analisi l’azienda parla anche del passaggio a Google Assistant per Galaxy Watch 4 Sport e Classic con un messaggio inequivocabile. I clienti non possono esserne che felici:

“Inoltre, Google Assistant sarà disponibile sulla serie Galaxy Watch4 nei prossimi mesi. Con l’accesso sia a Bixby che a Google Assistant, i consumatori saranno dotati di funzionalità avanzate di assistente vocale per soddisfare le loro diverse esigenze”.