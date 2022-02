L’operatore virtuale CoopVoce, salvo cambiamenti nei prossimi giorni, offre ancora per poco la possibilità di attivare alcune offerte con il primo mese gratuito. La scadenza infatti, è fissata al prossimo 9 febbraio 2022, almeno per il momento.

La promozione è valida con l’attivazione, sia online che nei punti vendita Coop aderenti, dell’offerta CoopVoce Evo Voce & SMS, Evo 30 ed Evo 100. Ricordiamoci insieme cosa comprendono.

CoopVoce: ancora disponibile il primo mese gratuito delle offerte Evo

Partiamo dall’offerta più richiesta in assoluto, Evo 100, che comprende ogni mese minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 1000 SMS verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico dati 4G su rete Tim a 8,90 euro al mese. Passiamo poi ad Evo 30, con ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 1000 SMS verso tutti i numeri nazionali e 30 Giga di traffico dati 4G su rete Tim, a 6,90 euro mensili.

Infine, troviamo la Evo Voce & SMS con ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e 1000 SMS verso tutti i numeri nazionali a 4,90 euro al mese. Inoltre, sono messi a disposizione 100 Mega mensili di traffico dati 4G su rete Tim. Ecco il testo promozionale della campagna dell’operatore: “Inizia il 2022 nel migliore dei modi, porta il numero in CoopVoce! Scegli EVO 100, EVO 30 o EVO Voce&SMS, senza vincoli e costi nascosti, con tutta l’affidabilità della copertura 4G della rete TIM alla massima velocità: attivazione e primo mese sono gratuiti.

E ricorda: CoopVoce non ha mai aumentato le tariffe ai suoi clienti! Richiedi la tua offerta EVO online e scegli se ricevere la tua nuova SIM a casa o in uno dei 900 punti vendita Coop. Cosa aspetti? Hai tempo fino al 9 febbraio 2022!“. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.