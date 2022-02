L’operatore Vodafone Italia ha deciso di anticipare la festa di San Valentino, lanciando una nuova promozione online, dedicata proprio alla sua offerta di rete mobile denominata Red Pro 5G.

Questa promo è ora disponibile con il doppio dei Giga per un anno intero. Scopriamo insieme tutti i dettagli e come fare per attivarla.

Vodafone lancia la promozione di San Valentino

Con questa nuova iniziativa, presente nel sito ufficiale di Vodafone a partire dallo scorso 31 gennaio 2022, sostanzialmente viene attivata una promo simile a 50 Giga Free per 1 anno dall’attivazione. Quindi, sottoscrivendo Vodafone Red Pro 5G è possibile ottenere 100 Giga di traffico dati mensile per 1 anno, poi 50 Giga al mese a tempo indeterminato.

Restano comunque SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e minuti illimitati verso i Paesi dell’Unione Europea, il tutto al costo di 14.99 euro al mese con addebito Smart Pay. Sottolineiamo che sia i 100 Giga iniziali che i 50 Giga previsti successivamente sono utilizzabili fino in 5G, ma in questo caso il cliente deve essere sotto copertura e avere un dispositivo compatibile.

Con Vodafone Red Pro 5G è previsto un costo di attivazione pari a 6,99 euro, da sommare al prezzo del primo mese dell’offerta. Il costo mensile viene addebitato come già detto con Smart Pay, ovvero con carta di credito, conto corrente o carte conto prepagate. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.