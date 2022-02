Blue Box Game Studios, sviluppatore del misterioso gioco in uscita “Abandoned”, ha rilasciato una dichiarazione dopo essere stato informato e aver scoperto che il suo canale YouTube è stato hackerato e il cybercriminale sta truffando i giocatori con e-mail di preordine.

Annunciato nell’aprile 2021 come esclusiva per PlayStation 5, Abandoned si è rivelato un titolo enigmatico annunciato come uno sparatutto di sopravvivenza horror cinematografico. Questo ha portato lo studio a ritrovarsi chiuso in polemiche dopo che i fan sono saltati alle proprie conclusioni sul gioco e hanno ipotizzato che Abandoned fosse un progetto segreto di Hideo Kojima destinato a far rivivere Silent Hills.

Abbandoned tra mistero e cospirazioni

La casa di produzione ha ripetutamente negato di avere alcuna relazione con il famoso designer di videogiochi o che Abandoned sia un nuovo titolo di Silent Hill, ma i fan credono diversamente.

Il suo mistero ancora non svelato, ha portato il titolo a diventare una delle più grandi cospirazioni dei giochi recenti, con alcuni che sono persino andati così lontano da accusare gli sviluppatori di essere dei truffatori.

Sebbene creato nel 2015, ricerche approfondite hanno rivelato che Blue Box Games Studios ha un track record di progetti inediti. Questo ha sollevato sospetti e molti credevano che Abandoned subirà la stessa sorte e non vedrà la luce del giorno.

Tutto questo è stato ulteriormente dimostrato quando lo studio non è riuscito a fornire un trailer di debutto del gioco su un’app esclusiva da cinque gigabyte e ha invece riutilizzato un frammento di animazione che avevano precedentemente condiviso sui loro social.