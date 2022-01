Mancano ormai pochi giorni all’unpacking dei nuovi Samsung Galaxy S22, che come sempre arriveranno nelle varianti standard, plus e ultra.

Si prospetta un data ricca di hype, in particolare, dopo la recente eliminazione della linea note, che secondo i rumors sarà compensata dalla variante ultrà.

Galaxy s22 & s s22+

Per quanto riguarda i modelli s22 e s22 plus, esteticamente richiameranno molto le linea del loro predecessore s21.

Nella parte posteriore infatti troveremo sempre le fotocamere in lieve rialzo, col design tipico che ha caratterizzato s21 che potremmo definire quasi identico.

Sul fronte nonostante i rumors, che si sono susseguiti nei mesi troveremo sempre la punch-hole Cam con foro sul display a discapito della tecnologia con fotocamera sotto allo schermo (implementata su Z Fold 3) che tanti utenti avrebbero voluto anche su S22.

I display con tecnologia Amoled avranno una diagonale di 6,1″ per il modello base e 6,5” per il modello Plus, implementando per la prima volta il nuovo vetro Gorilla Glass Victus plus, la risposta di Samsung al Ceramic Shield di Apple.

I tagli di memoria disponibili saranno 8-12 GB di RAM e 128, 256, 512 GB di spazio di archiviazione.

Sui processori permangono ancora alcuni dubbi in particolare su quale sarà destinato al mercato italiano; con tutta sicurezza possiamo affermare che si tratterà di Exynos 2200 o dello Snapdragon 8 gen 1.

Samsung Galaxy S22 Ultra: il più atteso

Una immagine, una foto trapelata in rete ed è subito nostalgia, ciò che a tutti gli effetti pare essere il successore del tanto amato Galaxy Note.

La linea ideata per i clienti business e recentemente cancellata, ha lasciato l’amaro in bocca ai tanti utenti che alla serie S hanno sempre preferito la Note.

Con grande sorpresa vediamo comparire la S Pen su S22 ultra ed una estetica che si discosta da s21 per andare a richiamare, seppur con differenza, quella di note 20.

Sul retro sarà equipaggiato con un comparto fotocamere composto dal sensore principale da 108MP, un sensore grandangolare da 12MP e due teleobiettivi con zoom ottico 3x e 10x da 10MP.

Il display Amoled con diagonale da 6,8 pollici supportera la S Pen integrata nella scocca con una latenza di soli 2,8 ms.

Come già noto dal precedente anno con s21, non sarà incluso il caricatore ma la batteria da 5000 mAh supportera la ricarica rapida a 45 Watts.

S22 ultra sarà disponibile in 4 tagli di memoria 128, 256, 512 Gb accoppiati a 12 GB di RAM e 1TB per la versione con 16GB di RAM.

Il cuore pulsante sarà l’Exinos 2200 o lo Snapdragon 8 gen 1 in base al mercato di riferimento.

Galaxy s22: prezzi e disponibilità

I nuovi Galaxy s22, dovrebbero essere disponibili all’acquisto dal 24 febbraio.

Per quanto riguarda i prezzi, non è dato sapere con precisione quali saranno al momento del lancio.

Di seguito riportiamo i prezzi secondo le nostre fonti:

Samsung Galaxy S22 128GB: 899€

Samsung Galaxy S22 256GB: 949€

Samsung Galaxy S22+ 128GB: 1.099€

Samsung Galaxy S22+ 256GB: 1.149€

Samsung Galaxy S22 Ultra 128GB: 1.279€

Samsung Galaxy S22 Ultra 256GB: 1.349€

Samsung Galaxy S22 Ultra 512GB: 1.549€

