Il visore per realtà virtuale di prossima generazione di Sony, PSVR 2, che dovrebbe essere rilasciato quest’anno, potrebbe presto iniziare la produzione di massa in Cina. Secondo l’esperto di hardware Brad Lynch, un noto analista della catena di approvvigionamento cinese noto online come 008 crede che Goertek, un produttore cinese, sarebbe incaricato di produrre cuffie PSVR 2 e che l’azienda dovrebbe iniziare presto la produzione di massa.

Se Sony intende iniziare presto la produzione su PSVR 2, un annuncio ufficiale non tarderà. I nuovi controller del PSVR 2 sono stati precedentemente rivelati dall’azienda e un brevetto ottenuto di recente ci offre una visione migliore delle nuove periferiche sotto ogni aspetto.

PSVR 2 potrebbe avere un costo limitato

Stiamo ancora aspettando di vedere come sarà il visore PSVR 2 e, se il dispositivo entrerà in produzione, le perdite di design sono inevitabili. Quindi è probabile che Sony faccia un annuncio ufficiale prima che ciò accada.

Sony ha dimostrato un nuovo display montato sulla testa (HMD) che sfrutta la tecnologia del microdisplay OLED per produrre una grafica più realistica come parte del suo ‘Sony Technology Day’ lo scorso anno, che potrebbe essere utilizzato nel futuro visore PSVR 2.

Dato il costo dei monitor 4K, è improbabile che il PSVR 2 finale li incorpori, anche se un visore VR di fascia alta sarebbe sicuramente interessante per alcuni utenti. Valve ha dimostrato che esiste una grande domanda di esperienze VR premium, poiché Valve Index sembra aver venduto con successo nonostante il suo prezzo elevato. Prevediamo che il PSVR 2 sarà notevolmente meno costoso, anche se Sony aggiungerà alcune tecnologie all’avanguardia.