AppleInsider riporta di aver visto una nota agli investitori firmata da Samik Chatterjee, analista di JP Morgan, all’interno della quale si spiega come, dopo un periodo piuttosto complesso caratterizzato da una domanda molto alta da parte dei clienti ma una disponibilità di iPhone 13 limitata, le cose stanno tornando alla normalità.

A quindici settimane dal lancio, insomma, comprare un iPhone 13 è diventata tutto fuorché un’impresa impossibile. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Apple iPhone 13: la sua disponibilità sta tornando alla normalità

Negli ultimi sette giorni i tempi di spedizione medi di iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max sarebbero stati di tre giorni per tutti i modelli, ad eccezione del Pro che ne richiedeva un massimo di cinque. Una situazione simile a quella della settimana passata, con i due top di gamma sempre più richiesti rispetto a quelli di base ma comunque reperibili con tempistiche tutto fuorché estreme. Questo il quadro a livello globale.

Negli Stati Uniti, mercato che conta circa il 35% delle vendite totali di iPhone 13, Pro e Pro Max richiedono circa uno o due giorni per essere spediti agli acquirenti mentre il resto della gamma ha una disponibilità praticamente immediata. Simile la situazione in Cina, che conta per circa il 15% del mercato, dove solo iPhone 13 Pro richiede qualche giorno d’attesa, cinque per la precisione.

Domanda e offerta stanno insomma trovando un punto d’equilibrio, il che, come nota l’analista di JP Morgan, dovrebbe riflettersi in risultati positivi nel trimestre che si concluderà a dicembre ma ancora migliori su quello che va da gennaio a marzo 2022. Nel frattempo si è già iniziato a parlare di iPhone 14, con gli ultimi rumor relativi alla quantità di RAM montata dai dispositivi e al comparto fotografico.