Gli sconti attivati da Carrefour all’interno del proprio volantino, sono sicuramente tra i migliori che abbiamo mai visto, perché in grado di raggiungere prezzi incredibilmente bassi, senza mai obbligare l’utente a rinunciare alla qualità generale del prodotto che va ad acquistare.

Con la corrente campagna promozionale, ad ogni modo, è possibile godere anche di una buonissima accessibilità sul territorio nazionale; in altre parole, gli acquisti possono essere completati ovunque in Italia, senza distinzioni o vincoli territoriali di alcun tipo. Coloro che decideranno di mettere mano al portafoglio per acquistare uno smartphone, potranno inoltre fruire della versione no brand, con annessa la solita garanzia legale della durata di 24 mesi.

Per i codici sconto Amazon abbiamo creato un canale Telegram interamente dedicato, lo trovate a questo indirizzo.

Carrefour: ecco il volantino più interessante del periodo

Spendere poco con Carrefour è decisamente alla portata di tutti, l’attenzione del volantino corrente si è focalizzata come al solito su una fascia medio-bassa della telefonia mobile, proprio per cercare di soddisfare coloro che vogliono il massimo con il minimo sforzo. All’interno della campagna promozionale si possono trovare smartphone in vendita al massimo a 219 euro, i quali garantiscono ugualmente discrete prestazioni generali.

Tra questi annoveriamo chiaramente Xiaomi Redmi Note 10S, galaxy A03s, Realme C21Y, Alcatel 1SE Lite o anche Samsung Galaxy A12. Indipendentemente dal modello, ricordiamo comunque che sono tutti distribuiti con garanzia di 24 mesi, e sono anche completamente sbrandizzati, ovvero permettono di ricevere gli aggiornamenti prima degli altri dispositivi. I dettagli sono raccolti a questo link speciale.