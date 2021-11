Intesa Sanpaolo: 3 soluzioni di mutuo per ogni esigenza senza limiti

Il mercato immobiliare sembra essere proprio favorevole. Se anche tu stai pensando di comprare casa, allora sei capitato nell'articolo giusto. Vedremo infatti 3 soluzioni di mutuo che Intesa Sanpaolo propone a chi vuole acquistare una nuova abitazione. L'idea di investire i soldi in un mutuo per non perderli in un affitto è decisamente saggia, ma occorre scegliere bene la formula giusta. Ecco cosa propone Intesa Sanpaolo in 3 soluzioni differenti.