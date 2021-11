Attualmente in Iliad, fino a nuova comunicazione, sono attualmente disponibili le offerte tariffarie Giga 120, Giga 80, Giga 40 e Voce. Queste offerte, salvo cambiamenti nelle prossime settimane, rimarranno attivabile anche nel periodo di Natale.

Gli utenti che possono attivarle sono tutti i nuovi clienti con o senza contestuale richiesta di portabilità. Giga 120 è attivabile anche per i già clienti. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Iliad: le offerte più calde per questo Natale 2021

Iliad Voce comprende minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 40 MB di traffico dati a 4,99 euro al mese. Questa è l’offerta che costa di meno ma, come avrete potuto notare, non fa sicuramente per gli utenti che desiderano traffico internet. Iliad Giga 40 comprende invece minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e rete mobile nazionale, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 40 Giga di traffico dati mensile a 6,99 euro al mese.

Passiamo poi alla Giga 80 che prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e rete mobile, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 80 Giga di traffico dati mensile a 7,99 euro al mese. Ed infine, la Giga 120, comprende minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 120 Giga di traffico dati fino in 5G a 9,99 euro al mese.

I già clienti Iliad possono cambiare qualsiasi loro offerta verso Giga 120, direttamente dalla propria “Area Personale” presente nel sito ufficiale dell’operatore. La sostituzione è gratuita e viene effettuata alla data del rinnovo dell’offerta attualmente attiva. Non vi resta che visitare il sito ufficiale dell’operatore per scoprire maggiori dettagli.