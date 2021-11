La famosissima app di messaggistica WhatsApp come ben sappiamo vive un loop costante di aggiornamenti, dettaglio di fondamentale importanza che consente all’app di restare sempre accattivante per gli utenti e che nel tempo l’ha resa la regina incontrastata del panorama chat.

A quanto pare molto presto vedremo l’arrivo di una nuova funzionalità che aveva dato qualche avvisaglia di arrivo già ad agosto, stiamo parlando della possibilità di porre una reaction ai messaggi usando le classiche emoji a disposizione in chat.

Ebbene se prima si trattava solo di qualche piccolo dettaglio, ora la funzionalità ha assunto dei contorni netti nella fase di beta, segnale che non siamo troppo lontani dal rilascio nel canale stabile della funzionalità presa in esame.

Funzionalità regolata

Se la prospettiva di questa nuova funzionalità invece che intrigarvi vi preoccupa, in quanto si può temere il rischio di ricevere migliaia di notifiche in più vista l’aggiunta possibilità di reagire ad un messaggio, non abbiate paura, in quanto insieme al loro arrivo, giungerà anche la possibilità di mettere il tutto a tacere.

Com’è possibile notare dallo screen diffuso dai ragazzi di WaBetainfo, all’interno delle impostazioni sarà inserito un interruttore ad hoc per attivare o disattivare tale funzionalità, in modo appunto da consentire di scegliere ad ogni utente se usufruire o meno della nuova funzionalità.

Certamente si tratta di una feature utile a coloro che non voglio sentirsi inondati di notifiche, ciò diventerebbe ancora più interessante se tale opzione sarà inserita anche nelle notifiche personalizzate in modo da scegliere chat per chat.