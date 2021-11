Google Maps sta aggiungendo nuove funzionalità, in particolare una che permette di evitare o trovare altre persone. La funzione è pensata soprattutto per chi ama – o non gradisce particolarmente – le folle.

Il nuovo strumento mostrerà le aree specifiche di un luogo in cui è probabile che ci siano folle di persone in modo che gli utenti possano raggiungerle o evitarle se preferiscono non trovarsi in mezzo ad alcuna folla. Google offre da tempo funzionalità simili per particolari linee ferroviarie o località particolarmente turistiche e molto frequentate. Tuttavia, il nuovo strumento rende più facile individuare se un particolare quartiere o area sarà molto affollato in un preciso momento, in base al giorno, l’ora e altri fattori.

Android e iOS: arriva una nuova funzione per Google Maps per trovare o evitare le folle

Il nuovo strumento è disponibile su Android e iOS. È solo una delle numerose funzionalità che vengono aggiunte a Google Maps con l’avvicinarsi delle festività natalizie, nella speranza di fornire maggiori informazioni e funzionalità che convincano sempre più utenti ad utilizzare Maps piuttosto che altri servizi. Questi includono anche una nuova scheda Directory. Quest’ultima mostra informazioni più dettagliate su luoghi come aeroporti o centri commerciali. Il nome si ispira alla funzione stessa, “direzione” in quanto sarà una sorta di guida. Spiegherà quali servizi ci sono nei centri commerciali o negli aeroporti e quali negozi sono presenti all’interno.

Anche le recensioni saranno migliorate. Google sta anche implementando e cercando di migliorare la sua raccolta di funzionalità apposite per i generi alimentari in modo più ampio. Oltre a integrare migliori informazioni sulla sua app, più persone saranno ora in grado di utilizzare gli ultimi strumenti rilasciati. Ad esempio, la funzione che consente di gestire gli ordini effettuati.