Vodafone: i vecchi clienti recuperano e tornano, ecco le 3 promo da 100GB

Non ci sono dubbi sul fatto che Vodafone sia il gestore più famoso d’Europa e l’iniziativa messa in piedi durante le scorse settimane lo dimostra ancora. Non si tratta solo di una nuova campagna promozionale autunnale, ma di una campagna atta a recuperare tutti gli utenti che sono scappati via.

Tutto questo avverrà mediante le migliori offerte ora disponibili sul mercato, le quali arrivano fino a 100 giga. Basta infatti molto poco per avere una promozione utile sotto tutti i punti di vista, proprio come le tre in questione.

Vodafone batte la concorrenza con tre offerte strepitose

Vodafone Special 100 Digital Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

100 giga di traffico dati in rete 4G

Happy Black incluso senza alcun costo aggiuntivo

Prezzo mensile di 9,99 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Destinata agli utenti provenienti da Tiscali Mobile, CoopVoce, Iliad, Fastweb e gli altri MVNO.

Vodafone Special Unlimited Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

50 giga di traffico dati in rete 4G

Prezzo mensile di 7 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Offerta destinata a chi proviene da Iliad, Fastweb, PosteMobile, Daily Telecom, Optima, 1Mobile e alcuni Operatori Virtuali.

Vodafone Special Unlimited