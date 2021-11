L’operatore virtuale Kena Mobile ha recentemente lanciato una nuova offerta dedicata a tutte le persone con disabilità in Italia, per la precisione persone non udenti e non vedenti.

La nuova offerta si chiama Insieme a Te e va ad affiancarsi alla precedente offerte lanciata l’anno scorso. Scopriamo insieme l’intero bundle disponibile.

Kena Mobile lancia la nuova Insieme a Te a soli 3.99 euro al mese

La nuova offerta è disponibile sul sito ufficiale dell’operatore, dove vengono anche dichiarate le conformità alle disposizione della nuova delibera di AGCOM 290/21/CONS dello scorso 23 settembre 2021. Tra le nuove conformità c’è anche quella di proporre almeno 3 offerte ai propri clienti disabili con uno sconto di almeno il 50%. La soglia di disponibilità di traffico dati stabilita al momento è di 50 GB.

La nuova offerta Insieme a Te prevede minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali di rete fissa e mobile, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico dati con velocità in 4G fino a 30 Mbps in download e in upload, il tutto al costo di 3.99 euro al mese. Il contributo di attivazione e il costo per la consegna della nuova SIM ricaricabile sono entrambi gratuiti.

Come anticipato precedentemente, sono anche presenti le agevolazioni gratuite per non vedenti e non udenti denominate Kena per te Messaggi e Kena per te Parole, entrambe a 0 euro al mese. Non è previsto alcun costo di attivazione, ma soltanto quello relativo all’acquisto di una nuova SIM Kena Mobile per i nuovi clienti che non la possiedono, pari a 5 euro. Visitate il sito ufficiale dell’operatore.