L’operatore virtuale 1Mobile ha recentemente deciso di prorogare nuovamente la propria iniziativa denominata Porta un Amico. Questa volta il termine fissato per la scadenza è il prossimo 15 novembre 2021.

Tutti i già clienti dell’operatore possono usufruire della promozione appena menzionata, condividendo un Codice Amico con un nuovo potenziale cliente, che sia un amico, conoscente o familiare. In questo modo entrambi ne trarranno vantaggio. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

1Mobile ha prorogato Porta un Amico

Per ogni utente invitato dal già cliente, che accetta la proposta e di conseguenza attiva un SIM ricaricabile, verranno regalati 5 Giga di traffico dati e 5 euro di ricarica telefonica in omaggio, ad entrambi i clienti, quindi sia l’invitante che l’invitato. Il traffico dati erogato avrà una validità di 30 giorni dal momento in cui verranno erogati.

Il Codice Amico dell’operatore potrà essere inviato dalla sezione Porta un Amico del sito ufficiale dell’operatore o nell’area riservata dell’applicazione mobile. Ogni già cliente può inviare fino a 5 codici Amico, ognuno dei quali non può essere riutilizzato. In seguito alla nuova proroga, per l’utilizzo dei Codici Amico da parte degli invitati è prevista una scadenza fissata al 21 Novembre 2021, salvo ulteriori cambiamenti.

Oltre all’iniziativa appena descritta, sarà ancora disponibile fino al 15 novembre 2021 anche l’intero portafoglio di offerte dell’operatore, ad eccezione purtroppo di XConnect, disponibile solo fino al 10 novembre 2021. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.