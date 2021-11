Coop e Ipercoop hanno effettivamente svelato una nuova campagna promozionale, che le vede scontare alcuni dei migliori prodotti dell’ultimo periodo, garantendo ai consumatori la possibilità di accedere a tantissimi prezzi bassi sempre più interessanti.

Il volantino corrente, lo ricordiamo, è stato attivato dall’azienda solo ed esclusivamente nei punti vendita fisici, con qualche piccolo (e lontano) accenno al sito ufficiale. In rare occasioni gli acquisti possono essere completati dal divano di casa, sottolineando comunque che la spedizione è da considerarsi gratuita nel momento in cui si dovessero spendere più di 19 euro.

Coop e Ipercoop: occasioni e prezzi sempre più invitanti

Osservando da vicino il volantino Coop e Ipercoop abbiamo la possibilità di comprendere le potenzialità di una campagna promozionale davvero inimmaginabile fino a qualche settimana fa. Tutti i modelli coinvolti rientrano nella fascia di prezzo dei 400 euro, e vanno effettivamente a toccare iPhone SE 2020, Apple iPhone 7, Xiaomi Mi 11 Lite, Galaxy A21s, Realme C21 o anche un economico Xiaomi Redmi 9A.

Coloro che vorranno procedere all’acquisto, devono comunque sapere che è prevista la solita garanzia legale della durata di 24 mesi, oltre naturalmente alla cosiddetta variante no brand; ciò sta a significare che gli aggiornamenti vengono tempestivamente ricevuti dal prodotto, in quanto rilasciati direttamente dal produttore e non da un operatore telefonico.

Per maggiori informazioni in merito al corrente volantino Coop e Ipercoop, si consiglia comunque la visione delle relative pagine sul sito ufficiale dell’azienda stessa.