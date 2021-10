I nuovi dungeon in arrivo come parte dell’imminente espansione The Witch Queen di Destiny 2 non saranno inclusi nella Standard Edition o nel Season Pass. Saranno disponibili solo come acquisti indipendenti o come parte della Deluxe Edition, ha detto mercoledì un community manager di Bungie tramite un post su Reddit.

Due dei dungeon faranno parte della Digital Deluxe Edition, che sarà disponibile per 79,99 euro. C’è anche un terzo dungeon disponibile come parte del 30th Anniversary Bundle di Bungie, che costa 24,99 euro; i giocatori che desiderano tutti e tre i dungeon possono acquistare sia la Digital Deluxe Edition che il bundle 30th Anniversary per 99,99 euro.

Destiny 2: la frustrazione dei fan sfocia sui social

Un precedente post di Bungie aveva chiarito che i giocatori potranno passare alla Deluxe Edition per accedere ai dungeon, e il post di Reddit di mercoledì diceva che Bungie ‘offrirà anche un modo separato per acquistare i dungeon in futuro’. Tuttavia, l’annuncio che i due dungeon sarebbero costati di più ha già suscitato una notevole quantità di commenti negativi da parte dei fan.

In precedenza, i dungeon erano gratuiti o venivano inclusi con le espansioni, e questo cambiamento nelle aspettative è in parte ciò che frustra i fan. Anche Twitter è ugualmente pieno di persone che esprimono la loro frustrazione, con un Tweet virale che dice che non c’è modo di difendere il prezzo’. I dungeon in questione usciranno tra The Witch Queen del 2022 e l’espansione Lightfall del 2023, e probabilmente non si presenteranno fino a diversi mesi dopo l’uscita di The Witch Queen il 22 febbraio.