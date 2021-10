Grand Theft Auto 3, Vice City e San Andreas sono tre dei giochi più grandi e amati di tutti i tempi. I fan di GTA hanno a lungo chiesto a Rockstar di rimasterizzare i classici PS2 per le console moderne, ma finora senza alcun risultato. Ma sembra che qualcosa stia per cambiare ultimamente.

Gli ultimi mesi hanno portato molti leaks che parlano del fatto che GTA 3, Vice City e San Andreas saranno rimasterizzati e venduti sotto forma di trilogia. L’ultima arriva dalla stessa Rockstar: dopo che lo studio di giochi ha aggiornato il suo launcher per PC martedì, alcuni coders hanno scoperto che conteneva codice relativo ai tre titoli PS2.

Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City e Grand Theft Auto: San Andreas sono tutti elencati nei dati del launcher. “Unreal” potrebbe confermare le voci precedenti secondo cui i giochi GTA rimasterizzati sarebbero stati elaborati su Unreal Engine.

Le conferme interne della societa’

Le voci sulla rimasterizzazione della trilogia di Grand Theft Auto hanno iniziato a girare ad agosto, dopo che Take-Two, che ha pubblicato i giochi, ha detto agli investitori che stava lavorando a tre “nuove ip non annunciate di titoli precedentemente rilasciati“.

Rockestar Games e’ stata affamata di nuovi titoli negli ultimi anni. GTA V, rilasciato per la prima volta nel 2013, ha generato oltre 900 milioni di dollari nel 2020 grazie in gran parte alla continua popolarità di GTA Online. Quel treno di sugo ha attenuato la necessità di Rockstar di sviluppare un GTA VI, con l’unico titolo Grand Theft Auto annunciato in arrivo che sarà la versione PS5 e Xbox Series X|S di GTA V, in arrivo il prossimo marzo.