CoopVoce: stupiti gli utenti con la EVO 100, ecco il prezzo della promo migliore

Tutti i gestori virtuali hanno effettuato un cambiamento importante negli ultimi anni per riuscire a giocarsela con le grandi realtà del mondo della telefonia mobile.

Tra i provider più attivi in assoluto risulta anche CoopVoce, il quale sta mettendo in crisi la concorrenza con le sue offerte migliori. Durante gli ultimi giorni sarebbe arrivata anche la nuova Evolution, quella che permette di avere 100 giga con minuti ed SMS ad un prezzo di soli 8,50 € al mese per sempre.

CoopVoce: la nuova EVO 100 è ufficiale, ecco tutte le promo Evolution

Passare a CoopVoce o attivare un nuovo numero non è mai stato così semplice: richiedi la tua offerta EVO direttamente online e scegli se ricevere la tua nuova SIM a casa o in uno dei 900 punti vendita Coop.

Se ricevi e attivi da casa, il costo di attivazione è pari a 9,90€ e comprende spedizione, attivazione e primo mese di offerta.

Se ritiri in un punto vendita Coop, l’attivazione della tua SIM costerà 10€ con 5€ di traffico telefonico incluso.

Se sei già cliente CoopVoce, puoi passare a EVO 100 al costo di attivazione di 9€ una tantum.

EVO 50

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 9,50 euro al mese per sempre

EVO 100

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

100 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 8,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS