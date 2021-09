Sono passati tre anni, nove mesi e 16 giorni da quando Bayonetta 3 è stato annunciato ai The Game Awards 2017. Alla fine, abbiamo ottenuto un trailer ufficiale e una finestra di rilascio durante il Nintendo Direct di settembre 2021. La società ha anche mostrato un pò di gameplay durante l’evento.

Il trailer, che è iniziato con un’intelligente esca durante la battaglia, ha mostrato un sacco di azione in stile Bayonetta, insieme a un look nuovo di zecca per la strega sadicamente seducente. Il taglio di capelli di Bayonetta 2 è sparito, poiché il personaggio titolare ora sfoggia lunghe e bellissime trecce, che possono ovviamente trasformarsi in creature demoniache.

Bayonetta 3 arriverà su Nintendo Switch

Parlando di demoni, sembra che Bayonetta sarà ora in grado di evocare e controllare creature gigantesche durante le battaglie, il che dovrebbe mescolare un po’ la formula hack and slash del gioco.

Abbiamo anche visto Bayonetta trasformarsi brevemente in una sorta di farfalla spettacolare per offrire una combo devastante. L’azione sembra tipicamente elegante, caotica e soddisfacentemente violenta come al solito, poiché i nemici vengono sbattuti in bare chiodate e i giocatori possono rallentare il tempo eseguendo una schivata perfettamente a tempo. Se ti piace Bayonetta, allora, c’è una forte possibilità che adorerai Bayonetta 3.

Il primo Bayonetta è stato rilasciato per PlayStation 3 e Xbox 360 nel 2009 da Sega. Bayonetta 2 è stato acquistato da Nintendo e rilasciato come esclusiva Wii U nel 2014. I giochi sono stati successivamente rimasterizzati in 4K – insieme a un altro successo d’azione di PlatinumGames, Vanquish – per PlayStation 4 e Xbox One per celebrare il loro decimo anniversario.