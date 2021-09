cartelle-esattoriali-se-non-riesci-a-pagarle-ecco-cosa-devi-fare

Con il via alle cartelle esattoriali congelate da marzo 2020 a causa della pandemia di Covid-19, ora molti contribuenti in debito con il Fisco si trovano in seria difficoltà. Questo perché se già si arrivava da un periodo difficile, la situazione di emergenza sanitaria e i relativi lockdown hanno peggiorato la situazione. Se anche tu non riesci a pagare le cartelle esattoriali ecco cosa devi fare. Attenzione però a non sbagliare con l’Agenzia delle Entrate altrimenti addio privilegi.

Cartelle esattoriali: ecco come uscire da una situazione difficile

È comprensibile come per molti contribuenti la bomba di cartelle esattoriali prevista per questo mese sia un vero e proprio incubo che si stanno sognando anche la notte. L’Agenzia delle Entrate Riscossione, senza pietà alcuna e in certi casi anche a ragione, è partita. Infatti sta iniziando a spedire al destinatario parte di quei 4 milioni di atti da notificare rimasti fermi per la pandemia.

Chiaro è che l’economia ad oggi non è ancora ripartita e diversi si trovano a dover far fronte alle difficoltà conseguenti i numerosi lock down e restrizioni. Come uscire da questa situazione difficile cercando di mettersi alla pari con la regolarizzazione di quelle cartelle esattoriali rimaste insolute?