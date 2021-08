Google Pixel 5a 5G è il nuovo smartphone di fascia media del colosso di Mountain View, un device che, sebbene in occasione del lancio il produttore abbia precisato che sarà commercializzato soltanto negli Stati Uniti e in Giappone, è riuscito a stuzzicare la curiosità di addetti ai lavori e, soprattutto, dei fan di questa azienda.

Nelle scorse ore il team di Google ha pubblicato su YouTube un nuovo video promozionale dedicato a questo telefono, intitolato “The Circle Comes Full Circle, with the new Google Pixel 5a with 5G” e incentrato su una delle sue caratteristiche, l’ingresso jack audio da 3,5 mm. Questo video promo prenderebbe in giro il colosso di Cupertino Apple. Scopriamo i dettagli.

Apple presa in giro (nuovamente) da Google

Il video in questione è piuttosto curioso, in quanto in due minuti non fa altro che occuparsi di questa sola caratteristica, con un’enfasi tale che non può che farci pensare che l’idea del colosso di Mountain View fosse quella di realizzare una sorta di parodia dei mitici filmati di presentazione dei nuovi prodotti di Apple con la presentazione di Jony Ive.

Tutto il filmato sembra una simpatica presa in giro di quei video a cui il colosso di Cupertino negli scorsi anni ha deciso di ricorrere per enfatizzare alcune delle caratteristiche dei propri nuovi prodotti. Il video, tuttavia, sembra suggerire anche che l’ingresso jack audio da 3,5 mm è una caratteristica a cui Google ha deciso di dare una certa importanza e che sarà implementata pure in futuri prodotti.

A distanza di un paio di mesi dal lancio della serie Google Pixel 6, pare quasi scontato ritenere che anche la nuova generazione di punta del colosso di Mountain View potrà contare su tale feature. Per scoprirlo non dovremo fare altro che avere un po’ di pazienza per qualche settimana.