L’operatore WindTre ha lanciato una nuova pubblicità con il suo ambassador Fiorello insieme a Fabio Rovazzi per presentare il nuovo costo della sua Super Fibra per clienti convergenti, a 22,99 euro al mese, con modem e attivazione inclusi.

Lo spot per promuovere la nuova offerta segue il format del precedente, con il ritorno del pesce arancione e il pezzo La mia Felicità di Rovazzi, e si concentra sul ruolo di Super Fibra anche per abilitare lo streaming delle partite di calcio. Scopriamo qualcosa in più sull’offerta.

WindTre lancia il nuovo spot con Rovazzi e Fiorello

WindTre sta puntando in questo periodo nella sponsorizzazione delle sue offerte presentandole come fattore abilitante per la visione dei contenuti sportivi in streaming. Nel corso della pubblicità Fiorello e Rovazzi si preparano a seguire insieme una partita in streaming tramite la Super Fibra di WindTre, con il pesce arancione che si esibisce in una rovesciata in attesa e durante la visione della partita. A metà spot, della durata di 30 secondi, la voce recita: “Guarda il calcio con la Super Fibra, in più hai Amazon Prime incluso per 12 mesi, a 22,99 euro al mese, in esclusiva per i clienti WindTre”.

Nella pagina dedicata all’offerta Super Fibra, WindTre ha utilizzato il claim “gioca in attacco, scegli Super Fibra” per evidenziare i vantaggi della sua offerta, principalmente in vista dell’inizio della nuova stagione di Serie A. Un altro claim utilizzato è “Il meglio del Calcio in Streaming con Super Fibra” che figura anche nella pagina dedicata all’offerta convergente, presente sul sito ufficiale dell’operatore.

L’offerta con internet illimitato anche in tecnologia FTTH prevede, anche in questa versione a 22,99 euro al mese per i già clienti WindTre, Amazon Prime incluso per 12 mesi con Amazon Prime Video. Inoltre, sono offerti Giga illimitati in regalo su un massimo di 3 SIM WindTre. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.