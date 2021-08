Periodicamente, spesso, ci sono vari operatori telefonici che decidono di aumentare i prezzi delle loro offerte mensili. Un operatore che di solito compie queste azioni è di sicuro Vodafone, uno dei provider più importanti sul territorio. Allo stato attuale però moltissimi utenti non sono di certo contenti di questa situazione, anche perché fin troppo spesso si ritrovano a pagare delle cifre fin troppo alte.

Dunque, ci saranno dei cambiamenti con modifiche unilaterali che andranno a coinvolgere direttamente più tariffe messe insieme. In più, è stato anche inviato un SMS a tutti i clienti che saranno interessati da questo cambiamento, con tanto di comunicato di Vodafone che avvisa gli utenti riguardo gli aumenti che si susseguiranno nei mesi a seguire. Ecco di seguito il messaggio di cui stiamo parlando:

“per continuare a investire sulla rete e rispondere al meglio alle nuove esigenze di traffico, dal primo rinnovo successivo al 21 Febbraio 2021 la tua offerta costerà 1,99 euro in più al mese. Per te 50 Giga al mese per 12 mesi, se non lo hai ancora fatto puoi attivarli chiamando il 42590 entro il 21/02.”

Vodafone: tutte le offerte che saranno soggette a rimodulazioni

È ormai abitudine che tutte le persone che hanno una promozione attiva sia a casa che su mobile abbiano delle rimodulazioni, infatti le lamentele aumentano sempre di più. Andiamo a scoprire di seguito quali sono gli aumenti, i quali sono pari a circa 1,99 euro per tutte le offerte disponibili: