Con la versione stabile di iOS 15 probabilmente a poche settimane di distanza, Apple sta cercando di invitare più utenti iPhone come beta tester di iOS 15. Il gigante della tecnologia sta inviando e-mail a coloro che hanno aderito al programma software beta per testare iOS 15, iPadOS 15, macOS 12 Monterey, watchOS 8 e tvOS 15.

Diventare un beta tester ti dà l’opportunità di provare molte delle nuove funzionalità prima della maggior parte dei tuoi amici e familiari. Ma, cosa più importante per Apple, è un modo per ottenere feedback sul nuovo software.

iOS 15: Focus è una delle funzionalitá piú interessanti

Come afferma Apple nell’e-mail, ‘le versioni beta pubbliche di iOS 15, iPadOS 15, macOS Monterey, tvOS 15 e watchOS 8 sono ora disponibili‘. Apple sta inviando un’e-mail a coloro che si sono iscritti al suo programma software beta cercando di reclutare nuovi beta tester. Queste prime versioni sono chiamate unstable per un motivo e le funzionalità su cui potresti contare per funzionare normalmente potrebbero non essere presenti in una build beta specifica.

Focus è una nuova funzionalità di iOS 15 che potrebbe incuriosirti abbastanza da installare la versione beta sul tuo iPhone con poche settimane di anticipo. Focus è una versione migliorata di Non disturbare che include il tuo stato attuale, selezionato da un elenco che include lettura, sonno, personale, lavoro, guida, giochi e altro ancora. C’è anche un’opzione personalizzata che ti consente di digitare qualcos’altro.

Con iOS 15, gli utenti possono mantenere viva una conversazione FaceTime anche durante la visione di film o programmi televisivi in ​​streaming e con SharePlay, puoi guardare insieme ad amici e familiari e persino vedere le loro reazioni.

Se stai per provare la versione beta di iOS 15, ricorda di eseguire un nuovo backup dei dati sullo smartphone nel caso in cui sia necessario eseguire il downgrade a iOS 14. Questo non può essere fatto una volta che hai già aggiornato a iOS 15 Una volta che ti sei iscritto al programma beta, non devi abbandonare una volta che iOS 15 è stato abbandonato. In questo modo continuerai a ricevere versioni beta di aggiornamenti incrementali come iOS 15.1.