Amazon: la nuova iniziativa regala 5€ di sconto se scegliete un punto ritiro

Gli utenti che usano fare acquisti su Amazon saranno contenti di sapere che possono beneficiare di 5 € di sconto su ogni articolo al di sopra dei 20 €.

Tutto ciò sarà disponibile semplicemente scegliendo un punto di ritiro quando si acquista un qualsiasi oggetto. Al posto di optare per il proprio domicilio, di basterà indicare un punto di ritiro nella vostra zona per inserire il codice PRENDI5.

Amazon: tutto il regolamento per quanto riguarda la nuova offerta PRENDI5

• Questa promozione è solo su invito. Possono beneficiare della presente promozione i clienti Amazon che sono stati informati via email, via notifica push, o attraverso pubblicità mirata sul sito web di Amazon.it. I clienti possono verificare la possibilità di beneficiare della promozione cliccando sul seguente link: https://www.amazon.it/b?node=22943212031, dove la promozione è spiegata in dettaglio e i clienti, se idonei, potranno visualizzare le informazioni sulla promozione e i relativi termini e condizioni. I clienti che sono stati invitati da Amazon.it e possono visualizzare le informazioni sulla promozione e i relativi termini e condizioni sulla pagina (“Clienti eleggibili”), potranno beneficiare di un buono sconto di 5€ da utilizzare su ordini idonei presso un punto di ritiro Amazon (“scopri i punti di ritiro Amazon https://www.amazon.it/ulp/pickup-points?) di almeno 20€ dal 19 luglio al 13 settembre 2021 (“Promozione”).

• Offerta valida dalle 00:00 del 19 luglio alle 23:59 del 13 settembre 2021, salvo anticipato esaurimento dei prodotti disponibili, e con un limite di 24.000 codici sconto utilizzati per l’acquisto su www.amazon.it.

• L’offerta si applica esclusivamente all’acquisto su www.amazon.it di prodotti venduti rispettivamente da Amazon EU S.A.R.L. e da Amazon Media EU S.A.R.L. e ritirati presso un punto Amazon. Sono esclusi i Warehouse Deals Amazon e i prodotti venduti da terzi sul Marketplace di Amazon.it.