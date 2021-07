Vaccini anti Covid-19: ecco tutte le fake news diffuse fino ad oggi

Purtroppo, da quando è scoppiata la pandemia di Coronavirus, si è potuto appurare maggiormente quanta disinformazione ci sia a livello sociale. Ancora troppo spazio viene permesso alle bufale del web soprattutto in merito a vaccini e ai no vax. Fanno male ai bambini, modificano il codice genetico e sono sperimentali. Scopriamo insieme tutte le fake news sui vaccini anti Covid-19 per non lasciarci ingannare da ciò che è falso e fuorviante.