DAZN: ufficiali i nuovi prezzi e gli orari, si passa a 29,99 euro al mese

Tutti sapevano che DAZN avrebbe apportato delle modifiche, le quali ora sono finalmente effettive. Proprio con lo scoccare del mese di luglio l’azienda ha ritenuto opportuno informare tutti i con i nuovi costi che caratterizzeranno la prossima stagione sportiva in live streaming.

Il vecchio abbonamento da 9,99 € al mese non esiste più per far posto alla soluzione da 29,99 € al mese. Ci sono però dei vantaggi per coloro che si abbonano fino al 28 luglio 2021, i quali avranno l’opportunità di pagare solo 19,99 € al mese per ben 14 mesi prima di scattare poi al prezzo completo. Saranno ovviamente tantissimi gli eventi disponibili, con la Serie A TIM totalmente in esclusiva con sole tre partite settimanali in condivisione con SKY.

Gli orari saranno modificati proprio per il campionato di calcio, con uno spezzatino di orari: ci saranno quattro gare il sabato pomeriggio alle 14:30, 16:30, 18:30 e 20:45. Seguiranno cinque gare la domenica alle ore 12:30, 14:30, 16:30, 18:30 e 20:45. A chiudere il tutto il celebre Monday night alle ore 20:45.

DAZN: questi gli eventi che gli utenti avranno in esclusiva nazionale ogni giorno

Tutta la Serie A TIM, la UEFA Europa League e i migliori match della UEFA Conference League, la Serie BKT, LaLiga e il calcio internazionale, MotoGP, Moto2 e Moto3. I canali Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD con tennis, basket, ciclismo, sport invernali e tanto altro.

E ancora NFL, UFC, Matchroom, GGG e Golden Boy per la boxe, freccette e Indycar