WhatsApp: spiare in segreto il partner con un trucco gratis

Bisognerebbe ogni giorno imparare diverse cose sul mondo del web, soprattutto quando a rapportarvisi sono tantissime applicazioni che utilizziamo. Una su tutte è WhatsApp, la piattaforma di messaggistica istantanea più famosa al mondo che però può talvolta mettere in difficoltà gli utenti. Tuttavia c’è da segnalare che tali fattispecie si vengono a verificare a causa dell’ingenuità di qualcuno, anche se a volte le truffe e gli inganni sono talmente ben elaborati da ingannare anche i più esperti.

Le truffe dunque esistono ancora su WhatsApp, ma gli sviluppatori puntano a debellare il fenomeno un po’ come fecero con lo spionaggio. Ricordiamo infatti che tempo addietro era possibile venire a conoscenza delle chat altrui con applicazioni di terze parti. Oggi tutto questo non è più possibile ma a quanto pare esisterebbe una nuova soluzione gratuita per capire quelli che sono i movimenti in entrata ed uscita.

WhatsApp: con questa nuova applicazione potete conoscere orari di entrata e di uscita

Sarebbe davvero difficile immaginare di poter conoscere l’orario preciso di entrata su WhatsApp di un utente o magari l’orario preciso di uscita. In realtà tutto ciò è possibile grazie all’arrivo di una nuova piattaforma, la quale in realtà esiste già da diversi mesi. Stiamo parlando di Whats Tracker, applicazione di terze parti che offre l’opportunità di spiare nei movimenti chiunque.

Basterà infatti scaricarla e selezionare le persone delle quali si vuole ricevere una notizia in merito all’entrata o all’uscita su WhatsApp. Riceverete dunque una notifica ogni qualvolta la persona che state spiando deciderà di connettersi o di uscire dalla celebre app.