Sensor Tower ha da poco pubblicato la classifica per il mese di maggio 2021 delle app non gaming più scaricate sia su dispositivi Android che su dispositivi IOS. In questo mese, in particolare, l’app social di TikTok è risultata quella con più download in assoluto, battendo e superando tutte le app di Mark Zuckerberg.

TikTok è l’app non gaming più scaricata al mondo e batte Facebook

La nuova classifica pubblicata da Sensor Tower ha dunque rivelato che TikTok è l’app non gaming più scaricata al mondo per il mese di maggio 2021. Quest’ultima si è infatti piazzata al primo posto in tutte e tre le categorie, ovvero nella classifica generale, sul Google Play Store e sull’Apple Store.

Si tratta di numeri davvero impressionanti e sbalorditivi, pari ad addirittura 80 milioni di nuove installazioni. Secondo quanto riportato sul sito web, i paesi in cui l’app di TikTok è stata maggiormente scaricata sono stati il Brasile e Cina (rispettivamente il 16% e il 12% di download).

Al secondo posto nella classifica generale si piazza invece Facebook, alla quale seguono di fila fino alla quinta posizione tutte le altre app di Mark Zuckerberg, ovvero Instagram, WhatsApp e Messenger. Nella classifica di download sul Google Play Store, le app di Zuckerberg mantengono le stesse posizioni. Diversamente, invece, per quanto riguarda la classifica di download su Apple Store. Qui, infatti, al secondo posto si piazza YouTube a cui seguono rispettivamente, WhatsApp, Instagram, CapCut e Facebook.

Insomma, il mese di maggio è stato dunque caratterizzato dal sorpasso di TikTok che si è piazzato in vetta alla classifica in tutte le categorie.