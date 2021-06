Quante volte si è parlato di Bollo Auto come di un abuso da parte dello Stato. Polemiche a parte, sarebbe davvero fantastico se, come molti Paesi in Europa, anche l’Italia cancellasse definitivamente il Bollo Auto. Buona notizia: l’eliminazione, in parte, di questa tassa è diventata proposta di Legge.

Si tratta di una delle imposte più odiate dai contribuenti italiani che possiedono almeno un’automobile. Ecco i dettagli, ma l’apparenza a volte inganna e spesso nasconde una piccola delusione. Cerchiamo di fare chiarezza.

Bollo Auto: arriva a Mario Draghi una proposta di Legge

A Mario Draghi e al suo Governo è arrivata da qualche giorno una proposta di Legge che riguarda proprio il Bollo Auto. Al suo interno c’è la richiesta di un’abolizione, ma non dell’intera tassa, solo della supertassa: il Superbollo.

Sappiamo che questa sarà una delusione, un colpo al cuore per tutti coloro che speravano di dire addio a questa tassa. Purtroppo pare che l’Italia non sia ancora pronta a lasciare del tutto l’imposta sui veicoli di proprietà. Comunque qualche passo in avanti si sta facendo.

Bisogna ricordare che, nel corso della storia, nessun Governo ha mai approvato l’abolizione totale del Bollo Auto. Quindi, prima di giocarsi tutte le carte e perdere tempo, si sono concentrati sul Superbollo.

Cosa succederà se verrà eliminato il Superbollo

In pratica eliminando il Superbollo verrà cancellata l’integrazione alla tassa del Bollo Auto che oggi devono versare tutti coloro che hanno una vettura con potenza fiscale superiore ai 185 kw.

Un’auto recente, quindi acquistata da poco, se supera tale potenza, al contribuente costa 20 euro ogni kw al di sopra della soglia.

Insieme alla cancellazione del Superbollo è stata fatta espressa richiesta che il Bollo Auto possa essere detratto completamente dai costi dell’IVA per i veicoli aziendali. Insomma, questo sembra essere davvero un buon inizio. Ovviamente la speranza è che si possa un giorno arrivare, se non alla cancellazione totale, almeno a uno sconto per tutti i contribuenti.

Tuttavia esistono diverse novità sul Bollo Auto per l’anno in corso, 2021.