Una nova star è nata su Tik Tok, ed è italiana; parliamo di Khaby Lame, che negli ultimi giorni ha macinato follower su follower diventando il primo italiano per Visual sul social media. A far esplodere definitivamente a fama del ragazzo il definitivo sorpasso in termini di seguaci che il Khaby ha operato ai danni di nientepopodimeno che Mark Zuckerberg.

Per di più, la cosa davvero divertente, è che per raggiungere questa popolarità non goduto pronunciare neanche una parola. Il format di Khaby infatti è tanto semplice quanto geniale; consiste nel mostrare i soliti video con le solite assurdità che si vedono sul web e mostrare quanto in realtà il metodo di risoluzione del problema sia molto più semplice.

Tik Tok: Khaby Lame è il re di Tik Tok Italia

Nel corso di davvero pochi mesi il ragazzo è riuscito a conquistare il pubblico dei social, nascendo su Tik Tok, ma spostandosi poi anche sulle altre principali piattaforme come Instagram. Quando poi il ragazzo, grazie ai suoi spassosissimi video, ha superato anche Mark Zuckerberg, ecco che anche i media tradizionali si sono accorti di lui.

Ecco allora che partita la sfilza di servizi dei TG, ospitate e inviti, mentre Khaby si prepara, come dimostra un video apparso in questi giorni sui social, ad indossare anche la giacca nera de Le Iene. Insomma, ormai la fama di Khaby Lame va al di la del semplice Tik Tok, il ragazzo si appresta a sfondare nel panorama nazionale e, glielo auguriamo, anche in quello internazionale.