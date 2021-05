Netflix: Giugno è alle porte, il colosso gli dà il benvenuto con tante nuove serie tv

A Giugno, la piattaforma americana Netflix ci darà grandi soddisfazioni. Molte saranno infatti le serie tv che faranno da sfondo alla tanto attesa stagione estiva. Finalmente è arrivato il momento della verità: tra 2 giorni ha il via la lunga maratona. Nella lista troviamo:

Lunedì 3 giugno

Summertime (2° stagione) – Netflix

Martedì 4 giugno

Feel Good (2° stagione)

Sweet Tooth – Netflix

Martedì 11 giugno

Lupin (2° parte della 1° stagione)

Lunedì 17 giugno

Black Summer (2° stagione) – Netflix

Katla – Netflix

Martedì 18 giugno

Élite (4° stagione) – Netflix

Lunedì 24 giugno Il Regista Nudo (2° stagione)

Martedì 25 giugno

Sex/Life – Netflix

È difficile determinare la serie tv più amata dagli spettatori. Possiamo però garantirvi che tra le opere che noi tutti stiamo aspettando da mesi, vi è senza dubbio Élite e Summertime. Entriamo ora nel dettaglio.

Netflix: tutto ciò che c’è da sapere sulla nuova stagione di Elite

La prima citata vede protagonisti dei ragazzi della scuola di Las Encinas. Questa stagione però sarà la rappresentante di molti cambiamenti: primo tra tutti è il nuovo preside, un uomo piuttosto rigido, pronto a mettere in riga le vecchie abitudini dell’istituto. I suoi figli, nonché nuovi personaggi, potrebbero avere un ruolo fondamentale nella serie Netflix. Anche in questa quarta stagione di Elite non mancheranno gli omicidi.

Tra gli altri personaggi vedremo poi i volti di Samuel (Itzán Escamilla), Rebecca (Claudia Salas), Ander (Arón Piper), Omar (Omar Ayuso) e Cayetana (Georgina Amorós). Ma anche ulteriori arrivi, come Andrés Velencoso, Manu Rios, Carla Díaz, Martina Cariddi, Pol Granch e Diego Martín, che vestiranno i panni di Ari Blanco Commerford, Mencía Blanco Commerford​, Patrick Blanco Commerford, Phillipe Florian Von Triesenberg.