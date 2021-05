IPTV: nuova indagine porta a 22 indagati e a 200 utenti multati

Sarebbe davvero difficile oggi non trovare un modo per sottoscrivere un abbonamento pirata. Questo è il modo più semplice e soprattutto economico per avere a disposizione tutti i canali a pagamento ogni giorno in casa propria. Gli abbonamenti IPTV hanno gravemente danneggiato l’attività delle grandi aziende, le quali oggi stanno perdendo utenti e soldi. Proprio per questo la Guardia di Finanza sta operando sul territorio al fine di beccare tutte le organizzazioni che si celano dietro questo mondo esistente ormai da oltre vent’anni.

IPTV: cosa può succedere a chi sottoscrive un abbonamento pirata

Le operazioni della Guardia di Finanza stanno portando a risultati davvero ottimi. Durante la scorsa settimana, attraverso alcune indagini, si sarebbe venuti a conoscenza di alcune centrali sparse tra la Svizzera e la Sicilia. Tutte ovviamente sarebbero state chiuse e sarebbero stati bloccati i gestori, 22 italiani. Tutti ora riceveranno una multa che andrà da 2000 a circa 25.000 €, mentre i 2000 utenti che facevano parte della rete saranno multati con un minimo di circa 1200 €. Questo dimostra dunque quanto il gioco non valga la candela, dal momento che pur risparmiando ci si potrebbe ritrovare a pagare somme astronomiche per rimediare.