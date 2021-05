Tanti device Google-based potranno ottenere il privilegio di accedere alla nuova ROM ufficiale siglata Android 12. Una versione del sistema sulla quale si è molto disquisito in questi ultimi tempi che hanno anticipato l’avvento di un Google I/O 2021 pronto a regalare intense emozioni. Finalmente emerge un video ufficiale all’interno del quale si palesa l’azione grafica e funzionale del nuovo OS. C’è molto da vedere per cambiamenti che appaiono assai significativi rispetto all’attuale versione.

Android 12 è in arrivo, ma prima c’è il video che lo mostra in azione

Un video vale più delle migliaia di parole spese negli ultimi tempi a descrivere un sistema operativo che prometteva davvero bene. Così sembra essere dopo una clip da 10:51 secondi che spinge sul gas sia sul fronte del look che delle feature intrinseche chiaramente destinate ad essere ulteriormente personalizzate dai costruttori indipendenti.

Il video in questione non eviscera info in merito al nuovo supporto temi ma spazia ad ampio raggio sulle nuove linee morbide conferite al layout delle schermate e delle icone nella versione stock. Le novità non si fermano certo all’apparenza con le icone che possono essere ora raggruppate nella barra di stato insieme alle conversazioni. Spicca anche una nuova tastiera che sicuramente avrà base G-Board con apposte personalizzazioni di rilievo.

Molto si è visto anche durante l’evento di lancio lo scorso 18 Maggio 2021 alle ore 19:00 italiane quando la big society di Mountain View ha aperto anche un palcoscenico sui nuovi Pixel Buds A e sui Pixel Phone di sesta generazione. Che cosa ve ne pare dei contenuti? Vi lasciamo al video in attesa dei vostri commenti.