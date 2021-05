Allo stato attuale, se avete intenzione di ripristinare un backup delle vostre chat, dovete farlo usando lo stesso numero e lo stesso sistema operativo. Anche se la migrazione delle chat da Android a iOS è già in fase di test, WhatsApp potrebbe presto cercare di permettere di spostare i messaggi su un nuovo numero di telefono, facendo sì che il passaggio da Android a iOS sia molto rapido e consenta di non perdere nessun dato.

Uno screenshot dello strumento di migrazione iOS-Android di WhatsApp mette in luce un’opzione per trasferire le chat verso un numero di telefono differente. È anche visibile che non sarà possibile migrare la tecnologia delle chat in qualsiasi momento, ma si potrà incominciare il processo solo nel momento in cui viene riattivato l’account WhatsApp su un nuovo terminale. Insieme alle chat, WhatsApp andrà a migrare anche i file multimediali al numero di telefono alternativo.