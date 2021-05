Trony spinge tutti gli utenti a risparmiare molto più del previsto, grazie al corrente volantino sarà semplicissimo spendere poco, senza doversi minimamente preoccupare dei prodotti acquistati, né della qualità generale.

In netto contrasto con quanto stiamo vedendo nello stesso periodo da Euronics, la corrente campagna promozionale di Trony risulta essere disponibile in ogni singolo punto vendita in Italia, senza alcun tipo di limitazione o distinzione territoriale. L’accesso è possibile per chiunque, senza però avere la possibilità di fare affidamento sul sito ufficiale dell’azienda. I singoli prodotti che andrete ad acquistare sono commercializzati con garanzia di 24 mesi, la quale potrà essere esercitata nei negozi in cui è stato completato l’ordine.

Trony: le occasioni sono sempre interessanti

L’idea di Trony è di offrire all’utente uno sconto del 50% sul prodotto che più desidera, a patto che lui stesso faccia qualcosa in cambio. Per raggiungere tale possibilità, infatti, sarà necessario seguire un iter ben specifico, a partire ad esempio dall’acquisto di un grande elettrodomestico o di un televisore, i cui prezzi dovranno necessariamente essere di almeno 399 o 699 euro.

Nel momento in cui verrà superato questo step iniziale, la strada apparirà poi completamente in discesa, infatti si potrà aggiungere un secondo modello, ed una volta in cassa si riceverà uno sconto del 50% sul meno caro della coppia. Attenzione, la riduzione non verrà applicata sul prodotto scelto da voi, ma sempre e soltanto sul modello che presenta il listino più basso.