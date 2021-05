DAZN: oggi e domani per dire addio alla Serie A, tutte le partite in programma

Il campionato ormai volge al termine e per tutti gli utenti risulterà molto difficile distaccarsi dalla solita abitudine. Durante il fine settimana infatti il popolo italiano è da sempre legato al calcio, il quale rappresenta motivo di ricreazione per più generazioni.

Ad arrivare in soccorso degli utenti, per permettergli di usufruire della maggior parte degli eventi calcistici disponibili, ecco i grandi colossi come ad esempio DAZN. Il famoso licenziatario che si occupa di trasmettere le partite in live streaming avrà un weekend infuocato. A partire infatti da oggi ci saranno numerose partite che andranno a completare l’ultima giornata di Serie A TIM o magari le ultime battute dei restanti campionati europei. Ricordiamo a tutti gli utenti che le soluzioni offerte da DAZN si riconducono ad una sola direzione: l’abbonamento da 9,99 € al mese. Tutti coloro che lo sottoscriverà non potranno avere la programmazione per intero senza esclusioni. Inoltre ricordiamo che è possibile disdire in qualsiasi momento senza alcun bisogno di accettare clausole o altro.

DAZN: gli utenti potranno beneficiare di un folto calendario fino alla fine della domenica