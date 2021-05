Gli smartphone negli ultimi anni hanno assunto una centralità a dir poco assoluta nella vita di ognuno di noi, essi infatti, consentendoci di gestire interamente la nostra vita digitale, risultano essenziali, cosa che li porta nel tempo a smistare una quantità di dati elevata e di grande importanza e che dunque li rende la preda perfetta per malware o attacchi hacker vari.

Può capitare dunque, a seguito di un tranello ben ingegnato, di installare inavvertitamente un malware nel proprio device, con conseguente compromissione della privacy sotto ogni punto di vista, dal momento che tale software inizierebbe a copiare i vostri dati e anche tutto quello che digitate.

Nel caso doveste rendervi conto dunque di aver installato un’applicazione che non è ciò che sembra, ecco qualche consiglio per liberarsi immediatamente del problema.

Il modo più rapido e veloce

Innanzitutto facciamo una piccola parentesi di prevenzione, il consiglio che vi diamo è di non installare applicazioni provenienti da fonti esterne al Play Store, dal momento che nello Store di Google, vengono condotti controlli periodici proprio per evitare la circolazione di app malware potenzialmente pericolose.

Nel caso però il danno fosse fatto, il metodo migliore per liberarsi in fretta del problema è quello di effettuare un hard reset del dispositivo, non dal classico menù apposito nelle impostazioni, bensì attraverso il recovery menù con la procedura chiamata wipe.

Per effettuare i wipe (Wipe data factory reset e wipe dalvik cache) dovrete avviare il cellulare in modalità recovery, per farlo vi basterà spegnere il cellulare e poi accenderlo tenendo premuti contemporaneamente il tasto di accensione e quello del volume+.

Una volta avviata la modalità recovery, potrete spostarvi nei menù attraverso i tasti del volume (+=su mentre -=giù) e cliccare la voce prescelta usando appunto il tasto power, una volta dunque trovata la voce wipe, effettuate sia quello data factory reset che, subito dopo, dalvik cache, in tal modo il vostro cellulare verrà resettato completamente ed eliminerete ogni rimasuglio malevolo al suo interno. (Attenzione, salvate i file dati importanti prima perchè la procedura eliminerà tutto)