Google ha deciso a tavolino il destino di Android Auto convenendo sul fatto che la piattaforma debba rimanere confinata al mondo degli infotainment che attualmente godono di funzioni ed aggiornamenti esclusivi. La perdita dei privilegi dovuti ad una versione portable dell’ecosistema si colmano con l’arrivo di una nuova app gratuita che sopperisce l pesante mancanza funzionale indotta dal colosso di Mountain View. Al suo interno troviamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno per i nostri viaggi all’insegna della multimedialità, dell’informazione e della sicurezza. Scopriamo subito AutoZen.

AutoZen è la migliore alternativa alla mancanza di Android Auto

Si chiama AutoZen ed è l’alternativa a costo zero di Android Auto per dispositivi Android. Gli orfani dell’esperienza mobile possono quindi crogiolarsi con la nuova dashboard frutto di un progetto made in Germany che garantisce accesso veloce alle funzionalità preferite come la navigazione satellitare, le chiamate vocali, la lettura delle notifiche dal telefono e l’uso dei comandi vocali. Non manca assolutamente niente e gli sviluppatori sono ben disposti ad accogliere i feedback per ulteriori migliorie ed integrazioni.

L’app replica in modo del tutto fedele le gesta grafiche di Android Auto con una navigazione affidata ad una traybar inferiore facile da raggiungere. C’è un pulsante diretto per l’app Telefono ed un widget per l’uso della musica. Il pulsante al centro serve per le notifiche mentre ne esiste uno per i comandi vocali. Le mappe si basano sui dati forniti da Mapbox e OpenStreetMap ma possiamo scegliere la nostra app di navigazione preferita tra quelle presenti sul dispositivo. I contatti si possono consultare facilmente ma le altre app non sono ancora ottimizzate ed integrate a livello launcher. Un po acerba in queste battute iniziali ma c’è tempo e modo per migliorare.

Degna di nota la velocità di utilizzo per una reattività davvero ragguardevole. sempre scattante, mai incerta in ogni situazione. Pronta per ogni situazione. Demerito per la lettura delle notifiche che al momento sembrano non giungere a destinazione. L’app è gratuita ma esiste anche la versione Premium con licenza a vita a 23.99 euro o abbonamenti scaglionati annualmente (10.99 euro) o semestralmente (7.49 euro).