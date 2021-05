Allo stato attuale, tutti sono in grande attesa per i nuovi episodi di Stranger Things, e Netflix non ha fatto altro che aumentare l’attesa andando a pubblicare due nuovi teaser ufficiali riguardanti la quarta stagione. Il secondo di questi è stato ambientato all’interno della Rainbow Room nel Laboratorio Nazionale di Hawkins, ossia dove è cresciuta Undici.

Dunque, oltre ad anticipare il possibile ritorno del dottor Martin Brenner nella nuova stagione, questo potrebbe essere un indizio molto importante che potrebbe portarci a capire che sta per ritornare anche un altro personaggio assai controverso. Parliamo ovviamente di Kali Prasad, la quale era stata inserita nella seria all’episodio 7 della seconda stagione, quello ambientato a Chicago.

Stranger Things: cosa è successo in passato con Kali?

Anche Kali, così com’è stato per Undici, è cresciuta nella famosa struttura di Hawkins e anch’essa possiede dei poteri soprannaturali. Infatti, la suddetta è capace di creare allucinazioni nella mente delle persone, facendo vedere a quest’ultime delle cose che in realtà non esistono.

Mentre era Chicago, Undici è venuta a conoscenza del fatto che Kali è a capo di una banda di strada e che stava provando a rintracciare gli ex membri del laboratorio per vendicarsi del male che gli avevano fatto in passato.

Nonostante anche Undici provi rabbia per il suo passato, non è per niente d’accordo con i metodi estremi che ha intenzione di prendere in considerazione Kali, e per questo alla fine si separano quando la protagonista decide di tornare ad Hawkins per aiutare i suoi amici.