Dal 17 Maggio 2021 PosteMobile ha deciso di cambiare la modalità extrasoglia in caso di superamento dei Giga disponibili e, nello stesso periodo, di lanciare in commercio la nuova opzione extrasoglia Giga Extra a 1,99 euro.

PosteMobile non ha comunicato, fino adesso, alcuna modifica extrasoglia dati per i già clienti ma è bene scoprire la nuova modalità insieme. Ecco i dettagli.

PosteMobile: cambia la mdalità di extrasoglia dati

Nei giorni scorsi, nella descrizione dei principali piani tariffari con un’offerta dati attiva sul sito ufficiale dell’operatore di PostePay del gruppo Poste Italiane, veniva indicata questa descrizione in caso di superamento dei Giga disponibili: “Per la navigazione internet, in caso di esaurimento dei credit a disposizione, si applica la tariffa extrasoglia di 50,41 cent/MB”.

Adesso nei piani tariffari in commercio con un’offerta dati attiva è presente questa descrizione: “All’esaurimento dei giga del piano la navigazione internet sarà bloccata“. In sintesi per i nuovi clienti PosteMobile che attivano un nuovo piano con un bundle dati disponibile, in caso di superamento dei Giga la navigazione internet viene bloccata.

Se il cliente PosteMobile vuole continuare a navigare potrà attivare l’opzione Giga Extra che prevede 1 Giga di traffico dati aggiuntivo al costo di 1,99 euro. L’opzione Giga Extra a 1,99 euro è compatibile con tutti i piani a canone e con tutte le opzioni che contengono un bundle dati. Il Giga di navigazione incluso è disponibile fino alla data di successivo rinnovo dell’offerta. Esaurito i Giga dell’opzione Giga Extra sarà possibile acquistare un ulteriore Giga Extra, sempre al costo di 1,99 euro