TIM ha pensato ad una piccola sorpresa per i suoi clienti, vecchi e nuovi, che desiderino provare la qualità della rete 5G: si tratta della TIM Promo 5G ON che abilita la navigazione sulla rete 5G di TIM con una velocità massima di 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload ovviamente dove c’è copertura.

Ovviamente, per poter attivare la nuova promozione lanciata dall’operatore è necessario avere uno smartphone predisposto alla connessione 5G. Scopriamo insieme altri dettagli.

Tim abilita per tutti i propri clienti la connessione 5G

Attivando la Promo 5G ON, chiamata anche Vero 5G, i clienti TIM potranno usufruire della navigazione su rete 5G, al costo di 5 euro al mese, senza però alcun contributo di attivazione. Per abilitare la navigazione tramite la rete di quinta generazione l’opzione si affianca a un’offerta dati già attiva sulla SIM, con il rinnovo che avviene in automatico ogni mese.

Usufruendo della Promo 5G ON, tutti i clienti che acquistano un nuovo smartphone 5G con TIM (a rate o in un’unica soluzione) possono ottenere la suddetta opzione gratuitamente per tre mesi. E’ opportuno specificare che per poter usufruire della Promo 5G ON, una volta attivata la stessa opzione, bisogna usare un dispositivo compatibile (come anticipato precedentemente) e soprattutto trovarsi in una delle città coperte, tra cui le principali sono Milano, Roma, Torino, Napoli, Firenze, Bologna, Genova, Brescia, Verona e Ferrara.

Riassumendo, la Promo 5G ON può essere attivata in aggiunta alla propria offerta al prezzo di 5 euro al mese e non sono previsti costi di attivazioni. Il rinnovo avviene in automatico ogni mese e l’offerta continua a tempo indeterminato. Non vi resta che visitare il sito ufficiale dell’operatore per scoprire tutti i dettagli di questa nuova promozione aggiuntiva.