Carrefour riesce sempre a convincere gli utenti all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, grazie al lancio di offerte speciali e di volantini estremamente mirati su alcuni dei migliori smartphone attualmente disponibili sul mercato.

Il volantino, come le tantissime altre soluzioni viste in passato, risulta essere effettivamente disponibile in esclusiva presso i negozi fisici dell’azienda, non sarà possibile accedervi tramite il sito ufficiale o da altre parti sul territorio, sebbene comunque non siano state poste limitazioni importanti in termini regionali. Tutti i prodotti sono commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, da esercitare sempre nelle medesime location d’acquisto, con la possibilità inoltre di affidarsi alla versione completamente no brand, o meglio definita sbrandizzata.

Carrefour: gli sconti lasciano a bocca aperta

Gli sconti racchiusi all’interno del volantino Carrefour sono davvero tra i migliori dell’ultimo periodo, a partire dalla presenza dell’ottimo Apple iPhone 12, il membro più recente della serie dell’azienda di Cupertino, attualmente disponibile all’acquisto a 799 euro, nella variante da 64GB di memoria interna.

Volendo invece mettere le mani su un terminale con sistema operativo Android, ricordiamo essere disponibili svariati altri prodotti più economici, quali possono essere i vari Oppo A74, Motorola Moto G10, Alcatel 1S, Oppo A54 o anche un discreto TCL 20 SE, tutti commercializzati ad una cifra complessivamente inferiore ai 400 euro.

Le proposte del volantino Carrefour chiaramente non terminano qui, proseguono anche verso altre categorie merceologiche ugualmente interessanti ed allettanti, il consiglio è quindi di aprire il prima possibile le pagine sottostanti, in modo d’accedere rapidamente agli sconti.