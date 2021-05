Alcuni già clienti WindTre, selezionati dal reparto commerciale dell’azienda di telecomunicazioni Wind Tre, stanno ricevendo una proposta da parte dell’operatore che offre loro per 6 mesi un bundle di 50 Giga al mese di traffico internet mobile aggiuntivi. Dopo 6 mesi la promozione si disattiva in automatico.

La comunicazione di WindTre può avvenire tramite SMS o dall’app ufficiale dell’operatore, all’interno della sezione dedicata alle offerte personalizzate. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

WindTre regala 50 GB per sei mesi ad alcuni utenti

Secondo alcune informazioni raccolte la promozione è stata proposta principalmente sulle SIM “silenti” (poco utilizzate) con un’offerta principale attiva. Ecco una parte della comunicazione dell’operatore: “Goditi 6 mesi pieni di GIGA: 50 giga al mese da aggiungere alla tua offerta gratuitamente. Cosa aspetti? Attiva il tuo regalo entro il […]. Disattivazione automatica al termine dei 6 mesi. Eventuali offerte attive incompatibili con la nuova offerta verranno disattivate. Offerta riservata sul numero che ha ricevuto la comunicazione“.

Il cliente WindTre che riceve il messaggio promozionale deve rispondere all’operatore scrivendo il testo entro la data di scadenza personalizzata dal momento in cui si è ricevuto l’SMS in questione. Per i già clienti WINDTRE (ed ex brand Wind), le condizioni della promo prevedono che superati i Giga inclusi nella propria linea mobile, si continua a navigare secondo le condizioni di utilizzo dei dati previsti dall’offerta principale, laddove questa preveda la navigazione a velocità ridotta fino a un massimo di 128 kbps o 1GB extra al giorno a 99 centesimi di euro.

La promo per i clienti ex brand 3 Italia che non hanno effettuato alcun processo di soft migration, prevede che, superate le soglie disponibili, si applichi la tariffa extrasoglia a consumo di 20 centesimi di euro ogni 20MB senza scatto di apertura sessione. La navigazione delle pagine App&Store non è inclusa nelle soglie previste dall’opzione.