A partire dallo scorso 12 maggio 2021 l’operatore WindTre ha lanciato una nuova campagna SMS con la quale l’operatore invita un target selezionato di clienti di nazionalità straniera ad attivare l’offerta Call Your Country 70 World Limited Edition.

Nel dettaglio, l’offerta di WindTre è dedicata ad alcuni ex clienti WindTre e alcuni ex clienti degli ex brand Wind e 3 nati al di fuori dell’Italia e attualmente con altri operatori, che avevano lasciato il consenso alle comunicazioni commerciali. Ecco tutti i dettagli.

WindTre propone ad alcuni clienti la Call Your Country 70 World Limited Edition

I clienti in questione, infatti, stanno ricevendo un SMS informativo che li invita a recarsi in un punto vendita WindTre e sottoscrivere, con costo di attivazione gratuito, l’offerta dedicata. Si tratta di Call Your Country 70 World Limited Edition, la quale offre ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 300 minuti dedicati verso 53 Paesi di tutto il mondo e 70 Giga di traffico dati validi in Italia al costo di 8,99 euro al mese.

Come specificato nell’SMS che viene ricevuto dai clienti stranieri, la portabilità del numero può essere richiesta entro e non oltre il 20 Maggio 2021. L’offerta non è sottoscrivibile attivando una nuova numerazione. All’interno del messaggio di WindTre, inoltre, è presente anche un link che riporta alla pagina dedicata all’offerta, dove è possibile trovare il punto vendita più vicino.

Ecco l’esempio di un SMS inviato dall’operatore: “70GIGA, 300 minuti vs 53 paesi e minuti illimitati a 8.99E/mese nella TOP QUALITY NETWORK di WINDTRE. SIM 10E ed attivazione GRATIS corri nei nostri negozi entro il 20/05. Dettaglio su ulteriori costi in caso di utilizzo e informativa privacy su windtre.it/cycworld70″. Coloro che decidono di attivare Call Your Country 70 World Limited Edition, devono sostenere un costo per l’acquisto della SIM pari a 10 euro, che potrebbe variare a causa di eventuali promozioni da parte del rivenditore.