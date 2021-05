Per WhatsApp questi giorni sono davvero molto importanti, essendo che è pronta ad applicare i nuovi termini di servizio e la nuova informativa sulla privacy a partire da sabato prossimo 15 maggio. Anche se l’azienda ha spiegato in svariati modi che in Europa le novità non saranno eclatanti, la nuova informativa sulla privacy continua a dare dei grattacapi importanti all’azienda.

Di fatto, nei confronti del provvedimento si è scagliata anche la Germania, la quale aveva fatto intendere che aveva poca approvazione verso questa misura. In seguito al provvedimento d’urgenza avviato il mese scorso dal Garante per la privacy di Amburgo, sembra che sia arrivato l’ordine, di ben 3 mesi, che impedisce a Facebook di raccogliere i dati degli utenti WhatsApp.